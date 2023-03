Brauchtum Lätare-Spende in Verden: Pirat Störtebeker verteilt Heringe

Brot und Heringe für die Armen wie zu Zeiten von Klaus Störtebeker - in Verden wird heute wieder die traditionelle Lätare-Spende veranstaltet. Unter launigen Reden verteilt ein Schauspieler, verkleidet als der berühmte Seeräuber, die guten Gaben. Prominente Gäste müssen mithelfen: In diesem Jahr sind es Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) und der Bremer Parlamentspräsident Frank Imhoff, zugleich CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai.