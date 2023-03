E-Auto fährt in Möbelmarkt: Ohne Zutun des Fahrers

In den Möbelmarkt statt an die Ladesäule: Ein E-Auto hat sich in Stuhr bei Bremen angeblich von allein in Bewegung gesetzt und rückwärts den Notausgang des Marktes durchbrochen. Nach 15 Metern kam der Wagen zum Stehen. Kunden wurden nicht verletzt, die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer habe das E-Auto an eine Ladesäule gefahren und gebremst, dann habe er nach eigenen Angaben gerade aussteigen wollen, als das Auto einen Satz nach hinten gemacht habe, sagte ein Sprecher. Unklar war zunächst, ob die Ursache ein technischer Defekt oder ein Handhabungsfehler war. Der Möbelmarkt wurde zwischenzeitlich geräumt.