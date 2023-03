A7 beim Dreieck Drammetal nach Lkw-Brand vollgesperrt

Auf der A7 ist ein Lastwagen bei der Anschlussstelle Drammetal in Brand geraten. Seit dem Brand gegen 00.15 Uhr am Samstag ist die A7 in Richtung Hannover voll gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Lkw fing demnach aus bislang ungeklärter Ursache Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer blieb laut den Angaben unverletzt. Die Fahrbahn sei durch die Flammen beschädigt worden und müsse in dem Bereich komplett instand gesetzt werden. Die Sperrung der Autobahn wird am Samstag voraussichtlich noch bis in die Abendstunden dauern, hieß es. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf etwa 200.000 Euro.