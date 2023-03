Enttäuschung für SV Meppen: „Wie die Faust aufs Auge“

Meppen (dpa/lni). Der SV Meppen bleibt unter seinem neuen Trainer Ernst Middendorp weiter sieglos. Im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga verlor der Tabellenletzte am Freitagabend mit 1:3 (1:1) bei Viktoria Köln. Die Emsländer boten eine starke erste Halbzeit und gingen durch Sascha Risch in der 19. Minute verdient in Führung. Doch die HSV-Leihgabe Robin Meißner traf noch zwei Mal für die Viktoria. Kurz vor der Pause gelang dem 23-jährigen Stürmer der Ausgleich, in der 83. Minute das wichtige 2:1. Patrick Sontheimer legte in der Nachspielzeit noch einen dritten Treffer nach. Die Kölner waren in der zweiten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft.

„Es passt wie die Faust aufs Auge: Wir kämpfen 80 Minuten, werfen uns in alle Bälle - und kriegen dann wieder zwei späte Gegentore, sagte Torschütze Risch bei MagentaSport über den bislang so frustrierenden Saisonverlauf. Auch Middendorp kritisierte: „Es ist sehr enttäuschend, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, das Konzept 90 Minuten durchzuziehen. Das ist einfach bitter.“ Bei der Meppener Dominanz „hätte man zur Halbzeit 2:0 oder 3:0 führen müssen“.

