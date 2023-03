Ethikkommission für niedersächsische Pflegeberufe gegründet

Das Land Niedersachsen hat eine Anlaufstelle für Ethik-Fragen in der Pflege gegründet. Die Ethikkommission sei bundesweit einzigartig, teilte das Niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das Gremium wurde am Freitag an der Akademie der Ethik an der Universitätsmedizin Göttingen gegründet.