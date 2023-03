Unfall auf A7: Hund stirbt, Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall zwischen einem dreirädrigen Motorrad und einem Hund auf der Autobahn 7 bei Bockenem im Landkreis Hildesheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Der entlaufene Hund kam dabei ums Leben. Ersten Erkenntnissen nach sei das Tier am Freitagvormittag plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Trike-Fahrer erfasste den Hund, stürzte und rutschte über die Straße. Mit schweren Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Woher der Hund kam, war zunächst offen. Die A7 blieb in dem Bereich in Fahrtrichtung Norden für rund eine Stunde gesperrt.