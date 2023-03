Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum: Zwei Verletzte

Bei einem Autounfall in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Daraufhin geriet das Auto in einen Graben, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Es blieb auf dem Dach liegen. Die 22 Jahre alte Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.