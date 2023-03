Gezeitenkonzerte wollen 2023 im Nordwesten „Neues entdecken“

Das größte Flächenmusikfestival Niedersachsens, die Gezeitenkonzerte auf der ostfriesischen Halbinsel, geht 2023 mit neuen Spielstätten, Konzertformaten und Genres in seine elfte Auflage. Der Titel der diesjährigen Spielzeit lautet „Neues entdecken!“, wie der Veranstalter, der Regionalverband Ostfriesische Landschaft, am Donnerstag in Aurich mitteilte. Insgesamt stehen demnach zwischen dem 4. Juni und dem 6. August 39 Konzerte und Vorstellungen an mehr als 20 malerischen und geschichtsträchtigen Orten zwischen Dollart und Jadebusen an. Neben klassischer Kammermusik gibt es etwa auch Jazz, Orchestermusik und Musik-Comedy.

Aurich (dpa/lni). Das größte Flächenmusikfestival Niedersachsens, die Gezeitenkonzerte auf der ostfriesischen Halbinsel, geht 2023 mit neuen Spielstätten, Konzertformaten und Genres in seine elfte Auflage. Der Titel der diesjährigen Spielzeit lautet „Neues entdecken!“, wie der Veranstalter, der Regionalverband Ostfriesische Landschaft, am Donnerstag in Aurich mitteilte. Insgesamt stehen demnach zwischen dem 4. Juni und dem 6. August 39 Konzerte und Vorstellungen an mehr als 20 malerischen und geschichtsträchtigen Orten zwischen Dollart und Jadebusen an. Neben klassischer Kammermusik gibt es etwa auch Jazz, Orchestermusik und Musik-Comedy.

„In unserem diesjährigen Festivalprogramm lässt sich wahrlich viel "Neues entdecken!"“, sagte der künstlerische Leiter, Matthias Kirschnereit, in einer Mitteilung. Erstmalig soll es etwa Konzerte auf einer schwimmenden Bühne im Binnenhafen von Leer, im neuen Festspielhaus in Emden und im historischen Tammenshof in Bunde geben. Für neue Klänge in Festivalprogramm sollen unter anderem der Entertainer Helge Schneider und Kabarettist Christian Ehring sorgen.

Das Eröffnungskonzert von Matthias Kirschnereit zusammen mit mit der Nordwestdeutschen Philharmonie findet am 4. Juni in der Emder Martin-Luther-Kirche statt. Bei der vergangenen Festivalausgabe 2022 kamen insgesamt mehr als 10.000 Besucher zu den Veranstaltungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen