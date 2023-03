Bremens Werner zufrieden mit Punktzahl

Werder Bremens Trainer Ole Werner beschäftigt sich nicht mit Parallelen zur Abstiegssaison vor zwei Jahren, als der Fußball-Bundesligist eine ähnliche Punkte-Ausbeute wie aktuell hatte. „Dazu kann ich nichts sagen, weil ich vor zwei Jahren nicht hier war - so wie ganz viele andere Spieler auch nicht und deshalb ist es nichts, was ein großes Thema für uns ist“, sagte der 34-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie am Freitagabend bei Tabellennachbar Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN).