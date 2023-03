Polizei ermittelt: Braunschweiger Spieler vor Derby bedroht

Wenige Tage vor dem brisanten Derby gegen Hannover 96 sind zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig von Unbekannten bedroht worden. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, fanden die beiden Fußballprofis jeweils vor ihrer Haustür Schmierereien sowie blau-gelbe Kreuze mit Datum vom Sonntag vor. Zudem seien an beiden Tatorten am Boden verteilte Flüssigkeiten gefunden worden.