Tarife 24-Stunden-Streik legt Bremer Brauerei Beck & Co. still

Bremen (dpa/lni). In der Tarifrunde für das Braugewerbe ist die Brauerei Beck & Co. in Bremen einmal rund um die Uhr bestreikt worden. „Es wird nicht produziert“, sagte Gewerkschaftssekretär Björn Bauer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch. Der Ausstand in der Bremer Traditionsbrauerei (Markenname Beck's) hatte am Dienstagabend um 22.00 Uhr begonnen. Genau 24 Stunden später sollte die Nachtschicht den Betrieb wieder aufnehmen.

Zwischendrin habe es zwei Streikversammlungen gegeben mit einmal 100 und einmal 300 Mitarbeitern, sagte Bauer. Gestreikt werde auch in der Brauerei Diebels in Issum (NRW), die wie Beck & Co. zum internationalen Getränkekonzern ABInBev gehört. Die Brauerei Hasseröder in Wernigerode im Harz hatte sich im Februar an einem Warnstreik beteiligt, wurde aber diesmal nicht bestreikt.

In Bremen war nach NGG-Angaben zuletzt vergangene Woche verhandelt worden, ohne dass es zu einer Annäherung kam. Eine weitere Runde sei für den 27. März geplant. Die NGG hat in ihrem Landesbezirk Nord zwölf Prozent höhere Löhne auf zwölf Monate, 150 Euro mehr Ausbildungsvergütung und eine Übernahme der Azubis gefordert.

