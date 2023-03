Bürgerschaft Bremer Linke geht mit Slogan „Das neue Rot“ in den Wahlkampf

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Mit dem Slogan „Das neue Rot“ startet die Bremer Linke in den Bürgerschaftswahlkampf. Unterschiedliche Themen der sozialen Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt der Wahlplakate, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Darunter sind die Forderung nach der Gleichbezahlung von Männern und Frauen, nach bezahlbaren Wohnungen oder Gesundheitszentren vor Ort, aber auch nach Investitionen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Am 14. Mai wird ein neues Landesparlament gewählt. Derzeit regiert die Linke zusammen mit SPD und Grünen. Die beiden Spitzenkandidatinnen der Linken, Kristina Vogt und Claudia Bernhard, sind als Senatorinnen im Bremer Senat vertreten.