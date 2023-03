Drei Bewerbungen für Landesvorsitz der Grünen

Niedersachsens Grüne wählen am Wochenende in Celle eine neue Doppelspitze. Als Landeschefs bewerben sich bei einem Parteitag Greta Garlichs, Tobias Redlin (beide aus Hannover) und Alaa Alhamwi (Oldenburg). Die 26 Jahre alte Garlichs hat ihren Posten dabei quasi sicher, da bei den Grünen einer der beiden Plätze zwingend an eine Frau gehen muss. Die bisherige Doppelspitze aus Anne Kura und Hans-Joachim Janßen tritt nicht erneut an. Kura kann als neue Fraktionschefin der Grünen im Landtag nicht im Amt bleiben, Janßen will den Weg freimachen für Jüngere.

Am Dienstag erklärten Kura und Janßen, sie hätten „großes Vertrauen“ in alle drei Bewerber für die Nachfolge. Beide stehen dem Landesverband seit 2018 vor. In dieser Zeit habe sich die Mitgliederzahl fast verdoppelt, berichtete Kura: von rund 6800 Ende 2017 auf rund 12.500 Mitglieder Ende 2022.

