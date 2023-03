Durchsuchung auf Wangerooge: Polizei nimmt Insulaner fest

Die Polizei hat auf der kleinen Nordseeinsel Wangerooge drei Insulaner vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Es habe einen größeren Polizeieinsatz am Mittwochmorgen auf der Insel im Landkreis Friesland gegeben, bei dem eine Wohnung durchsucht wurde, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion in Wilhelmshaven am Mittwoch auf Anfrage. Dafür seien auch Polizeikräfte vom Festland im Einsatz gewesen. Drei Männer im Alter von 18, 38 und 48 Jahren seien festgenommen und auf die Polizeiwache der Insel gebracht worden. Ob die Männer in Haft kommen, war am Mittwochmittag noch unklar.