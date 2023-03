Sportdirektor Mann beklagt Referee-Entscheidungen

Sportdirektor Marcus Mann von Hannover 96 beklagt einen ungerechten Umgang der Schiedsrichter mit dem Zweitligisten. „Elf Entscheidungen sind in sieben Spielen gegen uns gefallen“, sagte der am Dienstag 39 Jahre alt gewordene Mann dem „Kicker“.

Hannover (dpa/lni). Sportdirektor Marcus Mann von Hannover 96 beklagt einen ungerechten Umgang der Schiedsrichter mit dem Zweitligisten. „Elf Entscheidungen sind in sieben Spielen gegen uns gefallen“, sagte der am Dienstag 39 Jahre alt gewordene Mann dem „Kicker“.

„Es ist schwierig, da an Zufall zu glauben, das zu ertragen und zu akzeptieren. Mich würde mal interessieren, was los wäre, wenn das bei Bayern München oder Borussia Dortmund passieren würde“, beklagte er.

Nach dem 1:1 der Niedersachsen gegen Hansa Rostock am Sonntag kommentierte Trainer Stefan Leitl den zweiten nicht gegebenen 96-Treffer in der Partie, dass er dazu kein Wort „mehr verlieren möchte, weil ich glaube, dass da auch jedes Wort zu viel ist. Wir sind in einer Situation, in der es nicht einfach ist für uns.“

Als Grund für die sportliche Misere bei den in diesem Jahr noch sieglosen Niedersachsen vermutet Mann die lange Unterbrechung: „Die Winterpause hat uns nicht gut getan.“ In der Rückrundentabelle belegt 96 den letzten Rang, insgesamt steht Hannover auf dem zehnten Platz. Am Sonntag reist die Leitl-Elf zum Derby bei Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky).

