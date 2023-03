Misslungenes Heimdebüt von Middendorp: Meppen verliert

Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ernst Middendorp hat der SV Meppen eine bittere Niederlage kassiert. Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist unterlag am Dienstagabend nach einer enttäuschenden Leistung in Unterzahl 1:3 (0:2) gegen den SC Verl. Die leichte Aufbruchsstimmung nach dem Remis bei Spitzenreiter Elversberg am Wochenende ist damit schon wieder vorbei.