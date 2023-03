Junge Rednerinnen und Redner messen sich im Landtag

Die besten jungen Rednerinnen und Redner aus Niedersachsen haben im Landtag in Hannover ihre rhetorischen Fähigkeiten präsentiert. Zur Landesqualifikation und zum Finale des Landeswettbewerbs „Jugend debattiert“ hatte am Dienstag Landtagspräsidentin Hanna Naber eingeladen. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen kämpften die Jugendlichen um den Sieg. Zwei Gewinnerinnen beziehungsweise Gewinner pro Gruppe werden Niedersachsen beim Bundesfinale am 10. Juni in Berlin vertreten.