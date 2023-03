Auto prallt nach Überholmanöver gegen Baum: 22-Jähriger tot

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Ein 22-Jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der im Wagen eingeklemmte Mann konnte zwar noch aus dem Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle in Scholen-Anstedt.