ÖPNV, Kitas, Kliniken - Einschränkungen durch Warnstreiks

Wegen Warnstreiks müssen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Niedersachsen auf Einschränkungen am Dienstag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, am Dienstag ab 3.00 Uhr die Linien der Üstra in Hannover zu bestreiken. Der Aufruf gilt bis etwa 1.00 Uhr des Folgetags. Zu Einschränkungen soll es ebenfalls beim Verkehrsanbieter Regiobus kommen. Somit dürfte ein Großteil des Nahverkehrsangebots in der Landeshauptstadt ausfallen. Nahverkehrszüge wie S-Bahnen sollen hingegen nicht bestreikt werden.