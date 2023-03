Geldautomat in Hannover-Kirchrode gesprengt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Hannover-Kirchrode einen Geldautomat gesprengt. Die Maschine wurde vollständig zerstört, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Schadenshöhe und der genaue Tatvorgang waren zunächst unklar. Offen blieb zunächst auch, ob die Täter Beute machen konnten. Die Ermittlungen dauern an.