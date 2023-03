Oldenburg verpflichtet Ex-Aachener Kilic als neuen Trainer

Der VfB Oldenburg hat Fuat Kilic als neuen Trainer verpflichtet. Der 49 Jahre alte Diplomsportlehrer wird den Fußball-Drittligisten am Mittwoch gegen Borussia Dortmund II (19.00 Uhr/Magentasport) zum ersten Mal an der Seitenlinie betreuen, wie der Club am Sonntag bekannt gab.