101 km/h zu schnell: Polizei nimmt Raser fest

101 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen ist ein 23-Jähriger in Hannover, der nun seinen Führerschein abgeben muss. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der junge Mann in der Nacht mit Tempo 151 durch eine 50er-Zone im nördlichen Stadtgebiet. Beamte entdeckten ihn gegen Mitternacht, während einer Schwerpunktkontrolle zu Rasern und Autoposern.