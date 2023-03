Landesvorstand FDP und Linke in Niedersachsen wählen neue Parteispitzen

Sowohl die FDP als auch die Linke in Niedersachsen wählen am Samstag einen neuen Landesvorstand. Beide Parteien hatten im Oktober den Einzug in den Landtag verpasst - die FDP mit 4,7 Prozent, die Linke mit 2,7 Prozent.