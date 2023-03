Hannover Neuer E-Rettungswagen ist erster seiner Art in Europa

Die Feuerwehr Hannover hat am Freitag einen elektrischen Rettungswagen in den Dienst gestellt. Es handelt sich dabei um das europaweit erste Elektro-Modell im 5,5-Tonnen-Bereich, wie die Stadt Hannover am Freitag mitteilte. Das sei ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des städtischen Fuhrparks, hin zu klimaschonenden Antrieben.