Appell der Landkreise: „Gesundheitsversorgung bedroht“

Die niedersächsischen Landkreise sehen die Gesundheitsvorsorge in dem Bundesland akut bedroht. Sie haben deshalb einen Appell an die Politik gerichtet und Unterstützung gefordert, wie der Niedersächsische Landkreistag am Freitag bei der Landkreisversammlung in Adendorf (Landkreis Lüneburg) mitteilte. „Die medizinische Versorgung in der Fläche ist in allen Säulen des Gesundheitssystems akut bedroht“, hieß es in einem Schreiben. Die größte Sorge bereitet den 36 Landkreisen und der Region Hannover demnach die Krankenhausversorgung.