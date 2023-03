Zeitungsbericht Eintracht an VfB-Verteidiger Mavropanos interessiert

Eintracht Frankfurt treibt die Personalplanung für die nächste Bundesligasaison voran. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung vom Freitag sind die Hessen an Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart interessiert. Der 25-jährige griechische Innenverteidiger sei ein Kandidat als neuer Abwehrchef beim Europa-League-Sieger. Sein Vertrag beim VfB Stuttgart, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Fußball-Bundesligaspiel in Frankfurt erwartet wird, hat noch eine Laufzeit bis 2025.