Eishockey-Profi Laurin Braun bleibt in Wolfsburg

Vor dem Beginn der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga haben die Grizzlys Wolfsburg den Vertrag mit ihrem Außenstürmer Laurin Braun vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der 32-Jährige kam vor dieser Saison von den Krefeld Pinguinen nach Wolfsburg. In der Hauptrunde der DEL kam er bei 55 Einsätzen auf 15 Tore und 13 Vorlagen. „Kaum jemand arbeitet so hart wie Laurin“, sagte Trainer Mike Stewart. Im Playoff-Viertelfinale treffen die Grizzlys ab Dienstag auf die Straubing Tigers.