Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Neubörger im Landkreis Emsland mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei dadurch am Freitagmorgen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit seinem Kleintransporter von der Straße abkam, war zunächst noch unklar.