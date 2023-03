Fahrerin von Schuss verletzt: Zwei Beschuldigte in U-Haft

Fast vier Wochen nach dem Anschlag auf eine Autofahrerin in Delmenhorst sind zwei Männer als dringend tatverdächtig in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte die Polizei in der Stadt nahe Bremen am Donnerstag mit. Die 35 Jahre alte Mutter von drei Kindern war am 10. Februar von einem Schuss schwer am Kopf verletzt worden, als sie am Steuer ihres Autos saß.