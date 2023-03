Schwarzbunte Kuh India zur neuen „Miss Ostfriesland“ gekürt

Die neue „Miss Ostfriesland 2023“ bringt mehrere Hundert Kilogramm auf die Waage und lebt auf einem Bauernhof im ostfriesischen Berumerfehn: Die schwarzbunte Milchkuh India ist bei der Excellent-Schau des Vereins Ostfriesischer Stammviehzüchter (VOST) am Mittwoch zur neuen „Miss Ostfriesland“ gekürt worden. Rund 100 Kühe aus Ostfriesland, Friesland und dem benachbarten Ammerland waren bei der 41. Ausgabe der Schau erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Leeraner Ostfrieslandhalle in das Rennen um den begehrten Titel gegangen. Der jährliche Wettbewerb gilt als wichtiges Schaufenster für Züchter, die mit einem erfolgreichen Abschneiden für ihre Ställe und Nachzüchtungen werben.