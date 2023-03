Feuerwehrleute haben in Lingen im Emsland einen 46 Jahre alten Mann unversehrt aus dem Inneren eines Müllwagens befreit und ihm so das Leben gerettet. Der Mann hatte sich zuvor aus Schutz vor den eisigen Temperaturen einen Müllcontainer als Schlafplatz ausgesucht, wie die Polizei mitteilte. Beim Entleeren der Tonne am Mittwochmorgen war der Mann demnach von den Mitarbeitern einer Müllentsorgungsfirma zunächst nicht in dem Container bemerkt worden.

Notfälle Mann übernachtet in Abfallcontainer und landet in Müllwagen

Lingen (dpa/lni). Feuerwehrleute haben in Lingen im Emsland einen 46 Jahre alten Mann unversehrt aus dem Inneren eines Müllwagens befreit und ihm so das Leben gerettet. Der Mann hatte sich zuvor aus Schutz vor den eisigen Temperaturen einen Müllcontainer als Schlafplatz ausgesucht, wie die Polizei mitteilte. Beim Entleeren der Tonne am Mittwochmorgen war der Mann demnach von den Mitarbeitern einer Müllentsorgungsfirma zunächst nicht in dem Container bemerkt worden.

Zwar hatten die Männer festgestellt, dass vor dem abzuholenden Container Müllreste lagen. Sie schauten laut der Polizei daraufhin auch in den Container, fanden aber nichts Ungewöhnliches. Sie entleerten die Mülltonne und fuhren zu ihrer nächsten Station. Als sie dort ankamen, hörten sie Hilferufe aus dem Müllwagen. Die Mitarbeiter stoppten daraufhin die bereits laufende Müllpresse im Fahrzeug und riefen die Rettungskräfte.

Feuerwehrleute verschafften sich über eine Drehleiter Zugang zu dem Mann und befreiten ihn aus dem Fahrzeug mit schwerem Gerät. Der 46-Jährige gab bei der Polizei an, sich wegen der niedrigen Temperaturen in dem Müllcontainer eingegraben zu haben. Deswegen hätten die Mitarbeiter der Müllentsorgungsfirma ihn nicht gleich entdecken können. Der Mann, der laut Polizei zu Besuch in Lingen war, ist mittlerweile auf seinem Heimweg ins Ausland.

