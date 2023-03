Landesregierung lässt sich Zeit bei weiterem Feiertag

Hannover (dpa/lni). Bei einem möglichen weiteren gesetzlichen Feiertag lässt sich Niedersachsens Landesregierung Zeit. Dies sei derzeit kein Thema, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Es werde im Laufe der Legislaturperiode geprüft, ob ein weiterer Feiertag eingeführt werde.

Im Koalitionsvertrag der rot-grünen-Landesregierung, der für die Legislaturperiode bis 2027 gilt, steht, es sollten Gespräche mit gesellschaftlichen Akteuren geführt werden, um zu prüfen, ob ein weiterer weltlicher, gesetzlichen Feiertag eingeführt werden solle.

Feier- und Gedenktage dienten dem gesellschaftlichen Innehalten und dem Besinnen auf demokratische Errungenschaften. Immer wieder würden Rufe nach zusätzlichen Feiertagen laut, etwa nach dem 8. März oder dem 8. Mai, heißt es im Koalitionsvertrag. In Mecklenburg-Vorpommern ist der internationale Frauentag am 8. März seit diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag und damit arbeitsfrei. Neben dem Bundesland ist der Frauentag nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall befürworten die Einführung eines neuen Feiertags in Niedersachsen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) berichtete. Arbeitgeberverbände haben Bedenken. „Ich denke, das Land hat im Augenblick wahrlich andere Probleme, als über zusätzliche Feiertage nachzudenken“, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen Metall, der Zeitung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen