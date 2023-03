Kitas und soziale Einrichtungen gehen in Warnstreik

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch erneut zu Warnstreiks aufgerufen - diesmal geht es um Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen. Auch in Niedersachsen und Bremen drohen dadurch Schließungen. Anlässlich des Frauentags am 8. März will Verdi damit nicht nur den Forderungen für einen neuen Tarifvertrag Nachdruck verleihen, sondern auch ein Zeichen für die Aufwertung der oft von Frauen ausgeübten sozialen Arbeit setzen. Unter anderem in Hannover, Bremen, Oldenburg, Göttingen und Braunschweig sind Kundgebungen geplant.