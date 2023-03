Handelskammer Bremen erwägt Rechtsweg gegen Ausbildungsfonds

Die Handelskammer Bremen erwägt rechtliche Schritte gegen ein zentrales Vorhaben der rot-grün-roten Regierung - den sogenannten Ausbildungsfonds. Sollte diese verpflichtende Abgabe in der vorgeschlagenen Form verabschiedet werden, werde die Kammer in ihren Gremien über den Rechtsweg beraten, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger am Dienstag. Die Handelskammer habe ein eigenes Klagerecht beim Staatsgerichtshof des Landes Bremen.