Ermittler suchen nach Tötungsdelikt in Bramsche nach Zeugen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier in Bramsche bei Osnabrück bitten Ermittler der Mordkommission um Zeugenhinweise von den Partygästen. Gesucht würden Zeugen, die Hinweise etwa zu den Geschehnissen unmittelbar vor der Tat im Außenbereich geben könnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Montag mit. Bei der Party waren rund 150 Gäste. Die 19-Jährige war in der Nacht zum Sonntag während der Feier in einer Schützenhalle anlässlich eines 18. Geburtstages vermisst worden. Gäste hatten sie daraufhin gesucht und später schwer verletzt auf einer nahegelegenen Wiese gefunden. Im Krankenhaus wurde ihr Tod festgestellt.