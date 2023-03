Frauenmord von 1989: Vier Funde bei Buchholz

Bei der siebentägigen Suche in dem Waldgebiet Lohberger Forst (Landkreis Harburg) sind 33 Jahre nach dem Mord an einer 45 Jahre alten Frau vier ermittlungsrelevante Gegenstände gefunden worden. Insgesamt wurden 150 Funde sichergestellt, unter anderem auch Goldschmuck und alte Münzen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für die Entfernung einer Phosphorgranate aus dem 2. Weltkrieg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde die Suche kurzzeitig unterbrochen.