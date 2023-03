Übernachtungszahlen Tourismus in Niedersachsen zeitweise über Vor-Corona-Niveau

Passagiere warten am Bahnhof auf ihren Zug.

Das Urlaubsziel Niedersachsen war im vergangenen Jahr nach Angaben der Industrie- und Handelskammern (IHKN) zeitweise stärker gefragt als vor der Corona-Pandemie. „Die Übernachtungszahlen reichten 2022 bereits in vielen Regionen Niedersachsens wieder an die Zahlen der Zeit vor der Pandemie heran oder haben diese in einigen Monaten sogar übertroffen“, sagte die Tourismus-Sprecherin der IHKN, Kerstin Kontny, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). „Die Menschen möchten reisen, und Niedersachsen ist als Urlaubsregion weiterhin sehr beliebt.“ Selbst während der Pandemie sei das der Fall gewesen, sofern das Reisen gerade möglich war.