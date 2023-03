Erneuter Rückschlag für Meppen: Niederlage gegen Halle

Für den SV Meppen wird das Ziel Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga immer schwerer. Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit verlor der Tabellenletzte aus dem Emsland am Samstag gegen den ebenfalls gefährdeten Halleschen FC unglücklich mit 2:3 (0:1). Zweimal war den Gastgebern der Ausgleich durch Lukas Eixler (57.) und Lukas Mazagg (74.) gelungen - und das in Unterzahl: Auf Meppener Seite hatte David Vogt (41.) die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels kassiert.