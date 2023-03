3. Liga Osnabrück weiter im Aufschwung: 2:1 in Saarbrücken

Der VfL Osnabrück lässt im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga nicht nach. Dank eines Doppelschlags von Ba-Muaka Simakala (65.) und Erik Engelhardt (67.) drehten die Niedersachsen am Samstag die Partie beim 1. FC Saarbrücken und gewannen mit 2:1 (0:1). Kurz vor der Pause hatte Julian Günther-Schmidt (45.+2) die Gastgeber in Führung gebracht. Für das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger war es der neunte Sieg in den vergangenen zehn Spielen.