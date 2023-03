Sonderausstellung zur Deportation von Sinti und Roma

Mit einer Sonderausstellung erinnern Polizeidirektion und Region Hannover an die Deportation von Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Auschwitz. Allein aus dem Gebiet des heutigen Niedersachsen seien in den ersten Märzwochen 1943 mehr als 700 Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau transportiert worden, darunter auch viele Kinder, teilten Polizeipräsidium und Region am Samstag mit.