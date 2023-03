Streit um Kinoplätze zieht Großeinsatz der Polizei nach sich

Bei einem Streit unter Jugendlichen um belegte Sitzplätze in einem Kino in Bremen sind vier Kinobesucher verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, kam es am Freitagabend zu dem Streit, als mehrere Jugendliche gemeinsam das Kino im Stadtteil Gröpelingen besuchten. Als sie sich im Saal auf ihre Plätze setzen wollten, seien diese schon von anderen Jugendlichen belegt gewesen. Nach Polizeiangaben stritten und beleidigten sich die Jugendlichen zunächst und gingen dann in den Vorraum.