Zeugensuche Rassistischer Überfall auf jungen Mann in Bremen

In Bremen ist am Freitagabend ein 21-jähriger Schwarzer nach Polizei-Angaben rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann zu Fuß im Stadtteil Walle unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen und rassistisch beleidigt wurde. Anschließend schlug ihm der Angreifer den Angaben zufolge mehrfach ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter sei zunächst erfolglos geblieben, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.