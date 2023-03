Braunschweig vor Kellerduell: „Es bringt nichts zu jammern“

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will seine großen Verletzungsprobleme vor dem Abstiegskampf-Duell mit Arminia Bielefeld ausblenden. „Es bringt nichts zu jammern. Wir müssen an den Schrauben justieren, die wir haben. Wir reden immer von gutem Teamgeist - den können wir jetzt zeigen“, sagte Trainer Michael Schiele am Freitag bei seiner Pressekonferenz zum Spiel des Tabellen-15. gegen den 16. (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).