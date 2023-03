Vierter Überfall in zehn Tagen auf Spielothek

Zum vierten Mal innerhalb weniger Tage hat es einen Überfall auf eine der Spielotheken in Wilhelmshaven gegeben. Zuletzt sei ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag mit einer vermeintlichen Schusswaffe in eine Spielhalle eingetreten, sagte ein Polizeisprecher. Er bedrohte einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann.

Drei weitere sehr ähnliche Überfälle hatten sich in den vergangenen zehn Tagen in zwei weiteren Spielotheken in Wilhelmshaven ereignet. Dabei erbeutete der mit einem Messer bewaffnete Täter jeweils einen mittleren oder hohen dreistelligen Betrag. Der Täter wurde in allen Fällen ähnlich beschrieben. Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zwischen den Überfällen und sucht Zeugen.

