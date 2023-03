Klimaaktivisten Aktivisten kleben sich in Bremer Innenstadt auf Straße

In der Bremer Innenstadt haben sich drei Menschen auf eine vielbefahrene Straße geklebt. Nach Angaben der Polizei kam es dadurch am Freitagvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Wenn möglich, umfahren Sie die Innenstadt bitte weiträumig“, schrieb die Polizei auf Twitter. Ein Polizeisprecher erklärte, die Hintergründe der Aktion würden noch geklärt. Die festgeklebten Menschen sollten nun schnell von der Straße gelöst werden. Zuletzt hatte die Klimaschutzgruppierung Letzte Generation in mehreren Städten mit Klebeaktionen auf den Straßen für Aufsehen gesorgt.