Lies kritisiert Entwurf zum Verbot neuer Ölheizungen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht einen Entwurf zum Verbot neuer Ölheizungen kritisch. „Das Ziel, wegzukommen von Öl- und Gasheizungen, ist richtig“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der „Nordwest-Zeitung“. Aber es sei in dieser Kurzfristigkeit nicht realistisch. „Ich halte es auch nicht für richtig, die Menschen in der aktuellen Lage zu überfordern. Da kommt sonst keiner mehr mit.“