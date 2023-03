Niedergeschossener 34-Jähriger gestorben: Täter flüchtig

Der 34 Jahre alte Mann, der am Dienstagabend an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover niedergeschossen wurde, ist an einem Bauchschuss verblutet. Laut Obduktion habe ein Schuss die Bauchaorta verletzt, sagte am Donnerstag die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. „Die Ermittlungen laufen weiter“, sagte sie. Zu Details wolle sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.