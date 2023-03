Sommerliche Musiktage Hitzacker widmen sich Mozart

Die 78. Sommerlichen Musiktage Hitzacker stehen vom 29. Juli bis 6. August unter dem Motto „Hi. Mozart“. Das Hi stehe auch für Hitzacker, wo in einer Sommerwoche nicht nur Mozart, sondern auch gewagte Programme und viele neue Musiken gezeigt werden, wie Intendant Oliver Wille am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Wendland sagte.