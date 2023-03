Diebstahl von Katalysatoren hat stark zugenommen

Ein nachgerüsteter SCR-Katalysator ist am Unterboden eines umgerüsteten Opel Astra zu sehen.

In Niedersachsen werden rechnerisch jeden Tag mehrere Katalysatoren aus Autos gestohlen. 2021 und 2022 seien jeweils eine Anzahl von Fällen im niedrigen vierstelligen Bereich verzeichnet worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch in Hannover mit. Noch 2019 habe es nur einige Dutzend Diebstähle von Katalysatoren gegeben. Im Jahr drauf war die Zahl dreistellig.