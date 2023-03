VW führt Gespräche über Verkauf von Werk in Russland

Volkswagen führt Gespräche über einen Verkauf seines Werks im russischen Kaluga. Ein Konzernsprecher erklärte am Mittwoch auf Anfrage, man ziehe verschiedene Szenarien für die Zukunft des Geschäftsbetriebs in Russland in Betracht. „Eine der Optionen ist der Verkauf der Vermögenswerte der Volkswagen Group Rus und damit auch des Werkes in Kaluga an eine dritte Partei“, sagte er. „Die Gespräche dazu laufen, eine Entscheidung ist noch nicht final getroffen.“